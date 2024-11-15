منتخب سيدات كرة الصالات يواصل تدريباته في السليمانية

2024-11-15 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيواصل منتخب سيدات كرة الصالات معسكره التدريبي في محافظة السليمانية تحضيراً للمشاركة في تصفيات آسيا التي تستضيفها تايلاند في شهر كانون الثاني من العامّ المُقبل.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المعسكر التدريبيّ، الذي يقام في قاعة علي صالح المغلقة ويستمر لمدة عشرة أيام، شهد مشاركةَ جميع اللاعبات اللاتي تمّ اختيارهن من قبل الملاكِ التدريبي للمنتخب بقيادةِ المدربة البرتغالية فييرا بيتنكور ومساعديها فرانسيشكو ميجر وفيليب أندراد".ونقل البيان عن مدير منتخب كرة الصالات للسيدات علي عباس قوله: إن "اللاعبات يخضعن لوحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وأن هناك تصاعداً في المستوى، حيث تسعى المدربةُ البرتغالية إلى إيصالِ اللاعبات لأفضل المراحل الفنيّة المتقدمة قبل خوضِ غمار معسكر تدريبي خارجي يقام في المغرب أواخر الشهر الحالي يتخلله خوض مباراتين تجريبيتين لاختبار اللاعبات".وأضاف أن " اللاعبة المحترفة في أوروبا (هيلين شوان) ألتحقت بتدريبات المنتخب، على أمل أن تلتحق اللاعبات المحترفات الأخريات (شوخان نور الدين وديانا درياوش داوود ونشتمان خليل إبراهيم وسولين عبدالله سعدي) في معسكر المغرب".