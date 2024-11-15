اليوم .. إنطلاق منافسات بطولة الأندية بالسباحة الأولمبية

2024-11-15 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتنطلق اليوم الجمعة في بغداد، منافسات بطولة أندية العراق بالسباحة الأولمبية، التي يحتضن فعالياتها مسبح الشعب المغلق، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة (15) نادياً تمثل فئات الناشئين والشباب والمتقدمين.وقال نائب رئيس الاتحاد المركزي للسباحة والألعاب المائية هاشم محمد في بيان لاتحاد السباحة والألعاب المائية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه البطولة تعد النشاط المحلي الأخير ضمن منهاج الموسم الحالي (2024)، إذ حرص اتحاده على إقامة روزنامة بالمواعيد المحددة وبالتزامن مع الاستحقاقات الدولية ".وأضاف أنه "من المؤمل أن يشهد شهر كانون الأول المقبل المشاركة في بطولة العالم وخلال الأيام المقبلة سيتم تحديد أسماء السباحين وبرنامج إعدادهم، مبيناً أن المنافسات ستشهد فعاليات سباحة الصدر والظهر والفراشة لمسافات(50م و100م و200م) فضلاً عن فعالية سباحة البريد كما أن المسبح بات جاهزاً لاستضافة هذا الحدث المحلي المهم".