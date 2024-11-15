طائرات مروحية تركية تهاجم مواقع إستراتيجية لحزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك

2024-11-15 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الجمعة، بأن طائرات مروحية تركية هاجمت مواقعإستراتيجية تابعة لحزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مروحيتين نفذت ضربات ليلة أمس على مواقعإستراتيجية لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال متين التي تطل على قضاءالعمادية شمالي محافظة دهوك".

وأضافأن "الهجوم استهدف قمم الجبل القريبة من قريتي كوهرزي وبلافة"، مشيراًإلى أنه لم يتم تحديد حجم الخسائر البشرية والمادية جراء هذا الهجوم.

يذكرأن الجيش التركي كثف منذ بداية فصل الصيف في العام الحالي من عملياته العسكرية فيالمنطقة مستهدفاً مواقع وتحصينات لحزب العمال الكوردستاني في جبل متين باستخدامطائرات حربية وطائرات مسيرة، وفي المقابل يتمسك مسلحو الحزب بتمركزاتهم داخل كهوفومغارات جبلية مما يعيق نجاح العمليات العسكرية التركية.