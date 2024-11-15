حضور واسع في ثاني أيام معرض السليمانية الدولي للسياحة (صور)

2024-11-15 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تستمر فعاليات النسخة الثانية من معرض السليمانية الدولي للسياحة، يومالجمعة، لليوم الثاني على التوالي الذي شهد حضوراً رسمياً وشعبياً مميزاً.

وقالمدير عام معرض السليمانية الدولي حسن رحيم، لوكالة شفق نيوز إن المعرض يستمر لمدةثلاثة أيام، ويُنظَّم برعاية مديرية السياحة في السليمانية وبالتعاون مع غرفةتجارة وصناعة السليمانية وشركة "أطلس الأصيلة".

وأضافيشارك في المعرض نحو 110 شركات محلية وأجنبية من ثماني دول ليصبح منصة لعرض وتبادلالخبرات في قطاع السياحة.

وبينمراسلنا أن المعرض شهد في اليوم الثاني تنظيم فعاليات متنوعة تشمل حلقات نقاشيةحول السياحة تستهدف الشركات المحلية والدولية، إلى جانب أنشطة ثقافية متعددة.

كماتُعرض في المعرض مجموعات من سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية والسياراتالمميزة القادمة من دول مختلفة، مما يضيف تنوعاً وجاذبية للزوار.

ويهدفالمعرض بحسب القائمين عليه إلى تنشيط الحركة السياحية في مناطق إقليم كوردستان وتوفيرمستلزمات جذب السياح، وتعزيز القطاع السياحي وتبادل الخبرات بين الشركات المحليةوالدولية.

ويفتحالمعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً،على أرض المعارض الدولية في طاسلوجه جنوبي مدينة السليمانية.

ويأتيهذا المعرض في إطار جهود تعزيز السياحة في إقليم كوردستان، حيث تمثل مدينةالسليمانية وجهة بارزة تتمتع بمقومات ثقافية وطبيعية تجذب الزوار من داخل العراقوخارجه.

وكانتالنسخة الأولى من المعرض قد لاقت حققت نجاحاً لافتاً، مما حفّز تنظيم النسخةالثانية منه بهدف تطوير القطاع السياحي وتعزيز الشراكات بين الشركاتالمحلية والدولية.