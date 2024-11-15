الاتحاد الأوروبي يغرم "ميتا" 798 مليون يورو بسبب الهيمنة بالإعلانات المبوبة

2024-11-15 15:15:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

فرضت السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 798 مليون يورو 841 مليون دولار على شركة ميتا بلاتفورمز؛ بسبب ربطها خدمة فيسبوك ماركت بليس بمنصة التواصل الاجتماعي الشاملة التابعة لها. هذه هي أول عقوبة من نوعها لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. من المحتمل أن تكون هذه الغرامة واحدة من آخر قرارات فيستاجر ، التي تستعد لترك منصبها قبل نهاية العام. على مدى العقد الماضي ، كانت من أشد المنتقدين لوادي السيليكون ، حيث فرضت غرامات بمليارات اليورو بسبب مشاكل الاحتكار ، بما في ذلك أكثر من 8 مليارات يورو ضد غوغل.