2024-11-15 15:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، بإرسال الإدارة الامريكية في واشنطن رسالة جديدة لطهران عبر بغداد تتعلق بسوريا.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وفدا أمريكيا يتواجد منذ أيام في بغداد ارسل من قبل واشنطن لمتابعة ملف الحوار غير المباشر مع طهران"، مبينا ان "الوفد ارسل يوم امس وفق المعلومات عبر بعض الوسطاء من الساسة العراقيين رسالة الى مراكز القرار الإيراني تتعلق بقلق امريكي من نفوذ طهران في سوريا".

وأضاف ان "وجود قيادات عسكرية من حرس الثوري في سوريا سيؤدي الى المزيد من التوترات وتصعيد الموقف في هذا البلد مع الإشارة الى ضرورة الدفع الى منع اي تصعيد او استغلال الأراضي السورية في شن هجمات صوب الكيان".

وأشار الى ان "الرسالة الامريكية تأتي مع تصعيد إسرائيلي واضح في ضرب سلسلة من الأهداف في سوريا تدعي تل ابيب انها تابعة للحرس الثوري او حلفائه".

وكانت سوريا قد تعرضت اليوم الى سلسلة غارات إسرائيلية لاسيما في مناطق مختلفة من دمشق وحمص وكان اعنفها في حي المزة بالعاصمة ومنطقة قدسيا في ريف دمشق أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة جراء قصف إسرائيلي.