القبض على 9 متهمين بقضايا مختلفة في البصرة

2024-11-15 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، القبض على 9 متهمين بقضايا مختلفة، بينها “الصيد غير المشروع” في محافظة البصرة. وذكرت القيادة في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الكاميرا الحرارية التابعة للفوج الثالث من لواء حدود السواحل رصدت(6) اشخاص بحوزتهم ثلاث بنادق صيد ودراجات نارية على الشريط الحدودي”، مبينة انه “تم القبض عليهم …

