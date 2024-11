شرطة واسط تطيح بـ 109 مطلوبين للقضاء خلال 24 ساعة

2024-11-15 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واسط/ عراق اوبزيرفر اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، الاطاحة بـ 109 مطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة. وذكرت القيادة في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الممارسات الامنية أثمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن إلقاء القبـض على(109) مطلوبين بتهم جنائية مختلفة، وضبط 10 قطع سلاح مختلفة، فضلا عن ضبط (782) مخـالفا …

