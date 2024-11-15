ارتفاع كبير في إصابات الحصبة عالميا خلال 2023

2024-11-15 16:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

طالبة عراقية تتأهب لتلقي لقاحا مضادا للحصبة في بغداد (أ ف ب)

شهدت الإصابات بالحصبة، وهو مرض شديد العدوى، ارتفاعاً 20 في المئة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2023 بسبب أوجه قصور مقلقة في تغطية التطعيم.

وسجلت نحو 10.3 مليون حالة عام 2023 في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى وفاة 107 آلاف و500 شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة، على ما أظهرت دراسة نشرت أمس الخميس.

وأكد معدو هذه الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أن "التغطية التطعيمية غير الكافية على نطاق عالمي هي السبب وراء هذه الزيادة" بـ20 في المئة في عدد الحالات.

ومن الضروري توفير تغطية لا تقل نسبتها عن 95 في المئة بجرعتين من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية لمنع تفشي المرض.

لكن 83 في المئة فقط من الأطفال في جميع أنحاء العالم تلقوا جرعتهم الأولى كجزء من حملات التطعيم الروتينية عام 2023.

ويوازي ذلك المستوى نفسه المسجل عام 2022، لكنه أقل من 86 في المئة أي النسبة التي سجلت قبل جائحة كورونا.

وبحسب الدراسة، فإن 74 في المئة فقط من الأطفال تلقوا جرعتهم الثانية عام 2023.

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وحدد معدو الدراسة حالات انتشار كبيرة لمرض الحصبة في 57 دولة عام 2023، في جميع القارات باستثناء أميركا ونصفها في أفريقيا، مقارنة بـ36 دولة عام 2022.

ولحسن الحظ، هذا الفيروس الذي يمكن أن يتسبب بطفح جلدي وحمى وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا ولكن قد تكون له أيضاً مضاعفات خطرة بصورة خاصة لدى الأطفال الصغار، أدى إلى عدد أقل من الوفيات عام 2023.

ويفسر معدو الدراسة هذا الاتجاه بصورة أساسية بأن الزيادة في الحالات حدثت في البلدان التي كان فيها الأطفال المصابون بالحصبة أقل عرضة للوفاة بفضل تحسن التغذية وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية.

وتخشى منظمة الصحة العالمية ومركز "سي دي سي" أن يكون هدف القضاء على الحصبة بحلول عام 2030 "في خطر".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "لقد أنقذ لقاح الحصبة حياة عدد أكبر من الأرواح مقارنة بأي لقاح آخر على مدار الأعوام الـ50 الماضية".

وشدد في بيان على أنه "لإنقاذ مزيد من الأرواح ومنع هذا الفيروس القاتل من إيذاء الفئات الأكثر ضعفاً، يجب علينا الاستثمار في تطعيم كل شخص، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه".

وتدعو منظمة الصحة العالمية ومركز "سي دي سي" إلى بذل مزيد من الجهود لضمان حصول جميع الأطفال على جرعتين من اللقاح، لا سيما في أفريقيا والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وكذلك في مناطق النزاع.



