بغداد تقترب من إطلاق مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية: هل تنجح؟

2024-11-15 16:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن الوصول لمراحل نهائية بإحالة مشروع حرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، فيما بينت أنها حريصة على معالجة النفايات وكل ما يحسن البيئة في العاصمة بغداد. وقال امين بغداد عمار موسى، في حديث للإعلام الرسمي وتابعته (المدى)، إن "امانة بغداد اليوم حريصة على تحسين البيئة للمواطن البغدادي، حيث تم اطلاق يوم […]

