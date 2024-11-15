2024-11-15 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموابقتل مواطن وإصابة آخر بجروح وسط العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين الثلاثة يعملون سائقي (كوستر) وحصلتمشاجرة بينهم وبين سائقين آخرين على الأحقية في الدور وتطورت إلى استخدام الأسلحةالنارية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر في منطقة باب المعظم وسط بغداد ولاذوابالفرار".

وأضافأن "قوة أمنية قامت بمطاردة الجناة وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وضبط السلاحالمستخدم بالجريمة، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمالالإجراءات القانونية والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".