مصرع وإصابة 5 جنود بحادث سير في ديالى

2024-11-15 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة خمسة جنود في الجيش العراقيبحادث سير مروع على طريق بغداد كركوك شمالي المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سيارة مدنية نوع (تشارجر) انقلبت بحادث سير مروععلى طريق بغداد كركوك قرب ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى".

وأضافأن "الحادث أدى الى مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة"، لافتاًإلى أن "جميع من في السيارة هم جنود من الفرقة 11 في الجيش".

وأشارالمصدر إلى أنه "تم نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".