اعتقال سائق عجلة أقدم على إطلاق النار على المواطنين في المنصور

2024-11-15 18:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، (15 تشرين الثاني 2024)، بإلقاء القبض على متهم أطلق النار بشكل عشوائي على المدنيين في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "دوريات النجدة وبإشراف مدير نجدة بغداد/ الكرخ العميد (علي عدنان)، في منطقة الداودي في المنصور، ألقت القبض على شخص يستقل عجلة نوع (تاهو) يقوم بإطلاق النار بشكل طائش و أصاب ثلاثة مدنيين بجروح طفيفة".

وأوضح، ان "عملية القبض تمت بعد مطارة الدوريات للشخص الذي حاول الهروب وتم اطلاق النار على عجلات سيارته والقبض عليه ضمن منطقة الداودي وايداعه التوقيف في إجراء أصولي".



