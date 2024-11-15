الحشد والموارد المائية يحققان الفوز في دوري كرة الصالات

2024-11-15 18:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واعتمكن نادي الحشد الشعبي،اليوم الجمعة، من الفوز على نظيره أوروك بنتيجة 3-2 ، فيما فاز فريق الموارد المائية على الدفاع الجوي بنتيجة 10-5 في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن" نادي الحشد الشعبي، تمكن من الفوز على نظيره أوروك بثلاثة أهدف مقابل هدفين ضمن الجولة (7) في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات".وفي المباراة الثانية تمكن فريق الموارد المائية من تحقيق نتيجة عريضة على نظيره الدفاع الجوي بعشرة أهداف مقابل 5 لذات الجولة".