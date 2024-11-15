صلاح ينافس على جائزتين في جلوب سوكر متحديا ميسي ورونالدو

2024-11-15 18:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلنت اللجنة المنظمة لـ جائزة جلوب سوكر 2024 عن الأندية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 والتي سيتم الإعلان عنها في دبي بالإمارات يوم 27 ديسمبر المقبل.وجوائز جلوب سوكر هي جوائز سنوية تمنح للمتميزين في كرة القدم ويعلن الفائزين بها في حفل يقام كل عام ويحضر الحفل أسماء عالمية في مجال كرة القدم والمنافسين والفائزين ويبث الحفل على الهواء مباشرة عبر القنوات المختلفة.ويحدد الفائزين في جوائز جلوب سوكر 2024 عن طريق التصويت من خلال الموقع الرسمي للجائزة.ووفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة لجلوب سوكر، تواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على رأس قائمة تضم 33 لاعبا مرشحا لجائزة الأفضل رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بجانب تواجد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني الإنجليزي جود بيلينجهام جناح ريال مدريد الإسباني ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.ويقدم الحفل 12 جائزة أبرزها: "أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب شاب في العالم، أفضل ناد، أفضل مدير فني أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل ناد في الشرق الأوسط".ومن المقرر أن يقام حفل جوائز جلوب سوكر في نسخته الـ15 يوم 27 ديسمبر المقبل على هامش مؤتمر دبي الرياضي.