الكروي: السوداني تعهد بأن تكون ديالى جزءا من "الخارطة الدوائية" في العراق

2024-11-15 18:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بان تكون المحافظة جزء من الخارطة الدوائية في العراق.

وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، انه "قدم طلب رسمي الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل انشاء مصانع ادوية في ديالى في ظل وجود فرص متعددة ويمكن ان تخلق نشاط في تصنيع عدة أنواع للمؤسسات الصحية".

وأضاف ان "السوداني تعهد بان تكون ديالى جزء من الخارطة الدوائية في العراق من خلال شمولها باليات تضمن انشاء معامل سواء من خلال الجهد الحكومي او من خلال الاستثمار والشراكة مع كبرى الشركات العالمية".

وأشار الى ان "ديالى تضم حاليا من 3-4 مواقع يمكن ان تكون بداية لإنشاء معامل متخصصة لصناعة الادوية خاصة وان مكانها الأقرب للعاصمة بغداد ومحافظات عدة وبالتالي هناك جدوى اقتصادية".

وكان عضو مجلس النواب مضر معن، كشف السبت (19 تشرين الأول 2024)، عن سعي العراق الى توطين صناعات دوائية قادرة على تحقيق الاكتفاء بنسبة 70% خلال 5 سنوات.

وقال معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح اليوم مصنع المضادات الحيوية ضمن المرحلة الأولى من استراتيجية حكومية لتوطين الصناعات الدوائية في العراق من خلال شراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية في ظل وجود تفاعل من 14 دولة على بناء مصانع ادوية في بغداد".

وأضاف، ان" العراق يسعى من خلال توطين الصناعات الدوائية إلى زيادة قدرته على تحقيق الاكتفاء بنسبة 70% على الأقل خلال 5 سنوات، لافتا الى ان" التوطين يحمل في طياته فوائد اقتصادية من ناحية خفض فاتورة الاستيراد وتطوير قدرات الفرق العراقية على التصنيع وكسب الخبرة بالإضافة الى تحويل البلاد الى نافذة لتصدير الادوية للمنطقة".

وأشار معن الى ان" عدة مصانع ستفتح في الأشهر المقبلة لإنتاج ادوية لدعم المؤسسات الصحية بشكل مباشر مع قدرة على تصدير الفائض من بعض الادوية".

وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، مصنع المضادات الحيوية الجديد، الذي قال عنه مكتب السوداني انه أحد مشاريع القطاع الخاص ضمن برنامج توطين الصناعات الدوائية في العراق".