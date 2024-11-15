2024-11-15 18:45:04 - المصدر: ايشان

أفادت مصادر إعلامية أن حزب الله تلقى نسخة من مسودة مقترح لوقف إطلاق النار، نقلتها السفيرة الأمريكية إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. وبحسب المصادر، فإن الحزب سيقوم بدراسة النقاط الواردة في المسودة، على أن يبلغ بري بملاحظاته وتقييمه للمقترح. وفي سياق متصل، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى دعم موقف لبنان […]

ظهرت المقالة ثبات الميدان يثمر.. مقترح جديد لوقف الحرب يصل قادة جنوب لبنان أولاً على ايشان.



