2024-11-15 18:45:04 - المصدر: ايشان

يدرس المغرب والعراق تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل تعويض مئات الفلاحين المغاربة الذين اضطروا لمغادرة العراق بين عامي 1980 و1991 نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي فرضتها حرب الخليج الأولى والثانية. جاء ذلك في جواب مكتوب لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على سؤال تساءل فيه الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية (معارض) بمجلس النواب مطلع الشهر […]

ظهرت المقالة طلبهم العراق فاغرقهم صدام بحروبه.. مئات المغاربة يطالبون بغداد بتعوضيات جديدة أولاً على ايشان.



