القبض على 11 مطلوبا في بابل

2024-11-15 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 11 مطلوبا بموجب مواد قانونية متنوعة في محافظة بابل.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز الأمن والاستقرار، نفذت أقسام الشرطة الميدانية في قيادة شرطة بابل، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، سلسلة من العمليات الأمنية التي غطت معظم المناطق والسيطرات الرئيسة في محافظة بابل".وأضاف البيان، أن "هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 11 مطلوبا بموجب مواد قانونية متنوعة، من بينها السرقة، والتزوير، والاحتيال، وضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، كما تم ضبط شخص آخر بحوزته مواد سحر وشعوذة، ورصد وتسجيل 80 مخالفة مرورية، وتوقيف أجنبي لخرقه شروط الإقامة".