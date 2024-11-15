البرلمان يؤكد دعمه لإجراء التعداد العام للسكان ويقرر استئناف الجلسات الأسبوع المقبل

2024-11-15 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مجلس النواب ، اليوم الجمعة، دعمه لإجراء التعداد العام للسكان، فيما قرر استئناف الجلسات الأسبوع المقبل.وذكر بيان لرئاسة المجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تؤكد على دعمها الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2024، وحث النواب لتوجيه وتشجيع المواطنين في مناطقهم للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة التخطيط الاتحادية لإنجاز مهامها بهدف إنجاح عمليات الإحصاء التي ستجرى يومي 20 و21 من الشهر الجاري".وأضافت، أنه "نظراً لتواجد النواب في محافظاتهم وأهمية الإحصاء تقرر استئناف الجلسات في الأسبوع القادم بعد الانتهاء من عمليات التعداد السكاني في البلاد".