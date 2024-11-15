ريال مدريد يتلقى نبأ سارا وسط وباء الإصابات

2024-11-15 20:00:02 - المصدر: واع

متابعة- واعتلقى مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، نبأ سارا من معسكر المنتخب الفرنسي، يخص أحد لاعبي الميرينجي.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدواردو كامافينجا، نجم وسط ريال مدريد ومنتخب فرنسا، لن يشارك في مباراة الديوك المقبلة أمام إيطاليا، بالجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.وأوضحت أن كامافينجا حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول من مباراة أمس يتأكد معه غيابه عن اللقاء إيطاليا لتراكم البطاقات.ونوهت الصحيفة "إدواردو هو حاليا اللاعب الرئيسي لوسط ريال مدريد، وسط وباء الإصابات الذي ابتلى الفريق خاصة مع غياب تشواميني الذي يعاني من التواء في الكاحل، وبالتالي لا يوجد لاعب بتشكيلة أنشيلوتي يمكنه العمل كمحور دفاعي".وبينت بأن "كامافينجا سينضم لريال مدريد الإثنين المقبل عندما يعود الفريق لمواصلة تحضيراته لمباراة ليجانيس المقبلة بعد التوقف الدولي".