مجلس النواب يقرر استئناف جلساته الأسبوع المقبل

2024-11-15 20:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، استئناف الجلسات الأسبوع القادم بعد الانتهاء من عمليات التعداد السكاني في البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تؤكد دعمها الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2024، وحث النواب لتوجيه وتشجيع المواطنين في مناطقهم للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة التخطيط الاتحادية لإنجاز مهامها بهدف إنجاح عمليات الإحصاء التي ستجرى يومي 20 و21 من الشهر الجاري".

وأضافت أنه "نظراً لتواجد النواب في محافظاتهم وأهمية الإحصاء تقرر استئناف الجلسات في الأسبوع القادم بعد الانتهاء من عمليات التعداد السكاني في البلاد".