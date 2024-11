2024-11-15 20:20:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى كشف النائب الاول لرئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، اليوم الجمعة، عن أولويات عمل مجلس النواب في جلسة أول جلسة يترأسها الرئيس الجديد محمود المشهداني. وقال الساعدي في حديث لـ(المدى)، إن "مجلس النواب يعتزم المضي بالقوانين التي اصبحت جدلية نتيجة الخلافات حولها، ذلك بعد استنئاف جلساته بعد انتهاء ايام الحظر على خلفية التعداد […]

