2024-11-15 20:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف عضو مجلس النواب، ضرغام المالكي، اليوم الجمعة، عن اسم اول وزير مشمول بالتعديل الوزاري المرتقب.وقال المالكي في حديث تابعته (المدى) إنه "يجب ان يكون هناك برنامج معد لتقييم الوزراء والوزارات وهناك علامة استفهام على بعضهم".وأضاف اننا "نحن كنواب لدينا تقييم ونظرة على بعض الوزارات وعملها خلال الفترة السابقة"، مؤكدا اننا "على يقين […]

The post برلماني يكشف عن اسم احد الوزراء المشمولين بالتعديل الوزاري appeared first on جريدة المدى.