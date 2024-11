2024-11-15 20:20:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىتعاني أسواق العقارات في العراق من حالة ركود واسع بسبب الارتفاع الكبير الحاصل في مستويات الأسعار مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين.وما زال العراق يعاني من التضخم الكبير في مستويات الأسعار التي ارتفعت لأكثر من 100% خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة لعوامل عديدة، في مقدمتها قرار الحكومة في آذار 2024 الخاص بالإصلاح الضريبي، والذي تضمن […]

The post ركود يهيمن على أسواق العقارات العراقية والارتفاع يصل الى مستويات قياسية appeared first on جريدة المدى.