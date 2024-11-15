السوداني والعامري يبحثان سبل المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي

2024-11-15 21:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، مع الأمين العام لمنظمة بدر رئيس تحالف نبني هادي العامري، سبل المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي والتأكيد على إنجاح التعداد العام للسكان .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني التقى العامري، حيث جرى خلال اللقاء البحث في مجمل الملفات الخدمية والوطنية، وسبل المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، خصوصاً بعد استكمال الاستحقاق الدستوري واختيار رئيس مجلس النواب".

وأضاف أن "الجانبين ناقشا الاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها التعداد العام للسكان وأهمية إنجاحه ليكون ركيزة مضافة لخطط التنمية والإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، والجهود الدولية لوقف الحرب والتصعيد".