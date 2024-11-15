السيد الحكيم يناقش مع السوداني مطالب محافظة النجف وزيادة المشاريع الحكومية في بغداد والمحافظات

2024-11-15 22:05:09 - المصدر: الفرات نيوز

استقبلنا مساء الجمعة دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني وناقشنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وواقع العراق بعد حسم عدد من الاستحقاقات خاصة منصب رئيس مجلس النواب،

أشدنا بخطوات الحكومة في افتتاح المشاريع التي باشرت بها في وقت سابق، وبيّنا أن هذه المشاريع وغيرها إعادت ثقة المواطن بالجهاز التنفيذي للدولة العراقية، ودعونا إلى المزيد من المشاريع في بغداد والمحافظات.

جددنا رؤيتنا تجاه ما ترتب على الاستقرار السياسي الذي يستجلب الاستقرار الأمني والاقتصادي وبدوره يشعل نهضة عمرانية وتنموية ويزيد اندكاك المواطن في نظامه السياسي، كما أشدنا بالانفتاح الإقليمي والدولي على العراق.

ناقشنا أيضا مطالب محافظة النجف الأشرف بعد زيارتنا الأخيرة، ودعونا لدعم القطاع السياحي والزراعي والصناعي في هذه المدينة المقدسة.

إقليميا جددنا وسيادته أهمية إنهاء الحرب في غزة ولبنان لقطع الطريق أمام اتساعها في عموم المنطقة والعالم، كما أشدنا بكلمة العراق في القمة الإسلامية الأخيرة.

كما استمعنا من رئيس الوزراء لنتائج زيارته لإقليم كردستان.