روسيا والصين تخفضان مستوى الفقر إلى النصف

2024-11-15 22:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعخفضت روسيا والصين، اليوم الجمعة، مستوى الفقر إلى النصف.وأشادت نائبة رئيس جامعة مدرسة الاقتصاد العليا الوطنية للأبحاث ليليا أوفتشاروفا "بالإجراءات التي اتخذتها روسيا والصين لمكافحة الفقر، حيث نجحتا في خفض مستوى الفقر لديهما إلى النصف".وأضافت، أنه "على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - الصين" في قازان، تم الاتفاق على تجاوز الأسباب الأساسية للفقر في البلدين، من خلال تهيئة الظروف المناسبة لتنمية وتوسيع الطبقة المتوسطة".وتابعت: "التقى في الفعالية بلدان تمكنا خلال فترة قصيرة من خفض مستوى الفقر لديهما إلى النصف، وأعتبر ذلك أمرا هاما، حيث نجحت روسيا والصين في تجاوز الفقر، كما تبادلنا خبرات نجاحاتنا، حيث امتازت روسيا في هذه التجربة بإدخالها إجراءات إضافية على الدعم الاجتماعي، وتحدثت عن دعم الأسر ذات الأطفال".ولفتت إلى" إجراءات الدعم الاجتماعي في روسيا، حيث تم تخصيص تريليون روبل لقرابة 10 ملايين عائلة، قائلة: "نصرف حوالي تريليون روبل لنحو عشرة ملايين عائلة، وبما أننا نتفوق على الصين في الاستثمارات فإن الأخيرة من جهتها وسعت إقراض المستثمرين عن طريق المنصات الرقمية".وأضافت،" وجدنا هذه التجربة مفيدة ومثيرة للاهتمام، وبما أننا اتفقنا على تجاوز الأسباب الأساسية للفقر في البلدين، فقد رأينا ضرورة تهيئة ظروف ميسرة لتنمية وتوسيع الطبقة المتوسطة لاحقا".واستضافت مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية هذا الأسبوع "فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - الصين" الذي انعقد في نسخته الثانية".