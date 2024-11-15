السوداني والحكيم يناقشان تطورات المشهد السياسي ونتائج زيارة كردستان

2024-11-15 23:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ناقش رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، (15 تشرين الثاني 2024)، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وواقع العراق بعد حسم عدد من الاستحقاقات خاصة منصب رئيس مجلس النواب.

وذكر بيان لمكتب الحكيم، تلقته "بغداد اليوم"، ان الحكيم اشاد خلال اللقاء بخطوات الحكومة في افتتاح المشاريع التي باشرت بها في وقت سابق، وبيّن أن هذه المشاريع وغيرها إعادت ثقة المواطن بالجهاز التنفيذي للدولة العراقية، ودعا إلى المزيد من المشاريع في بغداد والمحافظات".

وجدد الجانبان "رؤيتهما تجاه ما ترتب على الاستقرار السياسي الذي يستجلب الاستقرار الأمني والاقتصادي وبدوره يشعل نهضة عمرانية وتنموية ويزيد اندكاك المواطن في نظامه السياسي، كما أشاد بالانفتاح الإقليمي والدولي على العراق".

وناقش السوداني والحكيم "مطالب محافظة النجف الأشرف بعد زيارة الحكيم الأخيرة، ودعا لدعم القطاع السياحي والزراعي والصناعي في هذه المدينة المقدسة".

وجدد الجانبان "أهمية إنهاء الحرب في غزة ولبنان لقطع الطريق أمام اتساعها في عموم المنطقة والعالم، كما أشادا بكلمة العراق في القمة الإسلامية الأخيرة".

واستمع الحكيم وفقاً للبيان من "رئيس مجلس الوزراء لنتائج زيارته لإقليم كردستان".