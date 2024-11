السوداني يلتقي الحكيم: ناقشا تطورات الاحداث في المنطقة

2024-11-15 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، الاستحقاق الوطني المتمثل بعملية التعداد العام للسكان التي ستنفذ الأسبوع الجاري. فيما بحثا التطورات في المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى …

