في مقدمتها التعداد السكاني.. السوداني والعامري يناقشان الاستحقاقات القادمة

2024-11-15 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع رئيس تحالف نبني هادي العامري مجمل الملفات الخدمية والوطنية والاستحقاقات القادمة . وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن”السوداني التقى، اليوم الجمعة، الأمين العام لمنظمة بدر، رئيس تحالف نبني هادي العامري، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل الملفات الخدمية والوطنية، …

