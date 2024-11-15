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في مقدمتها التعداد السكاني.. السوداني والعامري يناقشان الاستحقاقات القادمة

في مقدمتها التعداد السكاني.. السوداني والعامري يناقشان الاستحقاقات القادمة
في مقدمتها التعداد السكاني.. السوداني والعامري يناقشان الاستحقاقات القادمة
2024-11-15 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع رئيس تحالف نبني هادي العامري مجمل الملفات الخدمية والوطنية والاستحقاقات القادمة . وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن”السوداني التقى، اليوم الجمعة، الأمين العام لمنظمة بدر، رئيس تحالف نبني هادي العامري، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل الملفات الخدمية والوطنية، …

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في مقدمتها التعداد السكاني.. السوداني والعامري يناقشان الاستحقاقات القادمة

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