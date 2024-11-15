الخطوط الجوية تخصص رحلات لنقل الجماهير إلى مسقط

2024-11-15 23:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، تخصيص رحلات لنقل الجماهير الرياضية إلى مسقط.وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بتوجيه مباشر من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تخصيص رحلات مباشرة لنقل الجماهير الرياضية إلى العاصمة العمانية مسقط إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 18 تشرين الثاني ولغاية صباح يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني ".وأضافت، أن " إدارة الخطوط الجوية العراقية ممثلة بذو الفقار عبد الحسين اكدت حرص الشركة على تنفيذ هذا التوجيه عن كثب لضمان تقديم خدمة مريحة وآمنة للمشجعين وتوفير جميع الوسائل الممكنة لإنجاح هذه الرحلات وتلبية احتياجات الجمهور العراقي الذي يود مؤازرة المنتخب في رحلته نحو المونديال حيث تم إتاحة حجز التذاكر في جميع مكاتب الشركة داخل العراق".وتابعت، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار دعم السعداوي للأنشطة الرياضية الوطنية والإلتزام بتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تقوية الحضور الجماهيري في المحافل الرياضية الخارجية وسهولة وصولهم إلى مسقط بأريحية تامة".