وزير الداخلية يوجه بتكريم ملاكات فنية نجحت بتصميم عجلات خاصة في نقل الموقوفين

2024-11-16 00:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتكريم ملاكات فنية نجحت بتصميم عجلات خاصة في نقل الموقوفين.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد ان وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الملاكات الفنية العاملة في مفاصل وتشكيلات الوزارة في بغداد والمحافظات، بتصميم عجلات ذات مواصفات خاصة لنقل الموقوفين وعدم نقلهم في عجلات البيك اب والعجلات الأخرى مراعاة لمعايير حقوق الإنسان وكرامة المتهم، وعدم التجول بالموقوفين بعجلات مكشوفة أمام أنظار المواطنين".وأضافت، أن "الملاكات الفنية نجحت في الوزارة بانجاز هذه العجلات بضرف قياسي وتكاليف محدودة جدا وفرت في ذلك مبالغ طائلة للدولة العراقية حيث تمكنت من إنجاز عجلة لكل مركز شرطة في بغداد وجميع المحافظات ".من جانبه وصف وزير الداخلية، بحسب البيان، هذا المنجز بالاستثنائي والرائع والمهم موجهاً بتكريم الملاكات الفنية في وزارة الداخلية على هذا الاداء المتميز والاخلاص في العمل .