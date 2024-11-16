2024-11-16 00:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، عن عودة الامطار إلى المدن العراقية يوم غد السبت.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التوقعات تشير إلى تعرض بعض الأجزاء غربي ووسط البلاد نهار يوم غد السبت في أماكن متباعدة تشمل العاصمة بغداد وصلاح الدين وشمال الأنبار واقسامها الغربية ومناطق أخرى، لزخات مطر متفرقة غير شاملة".

وأضاف ان "الحالة تنحسر مساء الغد وقد تشهد البلاد تجدد الحالات الماطرة منتصف الأسبوع القادم وتتعمق نهاية 22 من الشهر الجاري خاصة في الأقسام الجنوبية".

وبين الزيادي ان "الأسبوع الأخير من الشهر سيكون حافلاً بالأمطار لبعض مدن البلاد وبخصوص درجات الحرارة سترتفع من يوم غد السبت وقد يطرأ انخفاض محسوس في الأسبوع الأخير".

وكانت هيئة الأنواء الجوية أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أن تكون الأجواء صحوة خريفية، مع فرص لتساقط الامطار في بعض المناطق.