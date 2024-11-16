العراق يخصص رحلات مباشرة إلى مسقط لنقل الجماهير المؤازرة للمنتخب الوطني

2024-11-16 00:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، (15 تشرين الثاني 2024) عن تخصص رحلات لنقل الجماهير الرياضية العراقية إلى العاصمة العُمانية مسقط لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المقبلة أمام عُمان الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المونديالية.

وذكر بيان للشركة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبتوجيه مباشر من قبل وزير النقل، تعلن الخطوط الجوية العراقية عن تخصيص رحلات مباشرة لنقل الجماهير الرياضية إلى العاصمة العمانية مسقط إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 18 تشرين الثاني ولغاية صباح يوم الثلاثاء الموفق 19 تشرين الثاني".

وأكد "حرص الشركة على تنفيذ التوجيه عن كثب لضمان تقديم خدمة مريحة وآمنة للمشجعين وتوفير جميع الوسائل الممكنة لإنجاح هذه الرحلات وتلبية احتياجات الجمهور العراقي الذي يود مؤازرة المنتخب في رحلته نحو المونديال حيث تم إتاحة حجز التذاكر في جميع مكاتب الشركة داخل العراق".

وأشار البيان الى، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار دعم السعداوي للأنشطة الرياضية الوطنية والإلتزام بتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تقوية الحضور الجماهيري في المحافل الرياضية الخارجية وسهولة وصولهم إلى مسقط بأريحية تامة".

يشار الى ان الكادر الفني للمنتخب الوطني قرر البقاء في البصرة وخوض التدريبات والسفر الى مسقط قبل يوم من لقاء المنتخب العُماني ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لموديال 2026.

وتعادل منتخب العراق مع ضيفه الأردني (0-0)، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع التعادل رصيد العراق إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب الأردن الوصيف.

ويتصدر المجموعة المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 13 نقطة.