2024-11-16 00:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، تخصيص رحلات لنقل الجماهير الرياضية إلى مسقط. وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “بتوجيه مباشر من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تخصيص رحلات مباشرة لنقل الجماهير الرياضية إلى العاصمة العمانية مسقط إعتباراً من يوم الاثنين الموافق …

The post الخطوط الجوية تخصص رحلات لنقل الجماهير الرياضية إلى مسقط first appeared on Observer Iraq.