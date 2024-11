إيران تعلق على تعهدها بعدم اغتيال ترامب

2024-11-16 00:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى علقت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن تقديم طهران تعهداً مكتوباً لواشنطن بعدم سعيها لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي أعلن مسؤوليته عن اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق مطلع عام 2020. وقال بيان للبعثة اطلعت عليه (المدى)، ردا […]

