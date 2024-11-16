بغداد.. فتاة تنهي حياتها بالزرنيخ واخرى تلجأ لجسر الجادرية

2024-11-16 01:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الجمعة السبت، بإنتحار فتاة لها من العمر 16 عاماً، وفشل محاولة مماثلة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية تمكنت من التدخل في اللحظة المناسبة وإنقاذ حياة فتاة لها من العمر 24 عاماً حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية ببغداد".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة وقعت بسبب خلافات عائلية مع زوجها".

وفي حادثة اخرى، أفاد المصدر ذاته بانتحار فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً داخل منزلها في منطقة حي النصر شرقي بغداد.

وأوضح أن "الفتاة أقدمت على تناول مادة سامة (الزرنيخ)، مما أدى إلى وفاتها على الفور".

وأشار المصدر إلى أن "أسباب الانتحار لم تُعرف بعد، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".