رئيس إقليم كوردستان يزور السليمانية للمشاركة بحفل عسكري

2024-11-16 02:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر أن يقوم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، بزيارة إلى السليمانية للمشاركة في حفل تخرج طلاب الدورة الرابعة لتأهيل الضباط بكلية قلاچولان العسكرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الحفل سيقام في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بحضور نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، وقوباد طالباني، نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من عائلات الطلاب المتخرجين.

يمثل هذا الحفل تتويجاً لجهود الكلية العسكرية في إعداد وتأهيل جيل جديد من الضباط القادرين على خدمة إقليم كوردستان.

وتعد كلية قلاچولان العسكرية إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في الإقليم، وتهدف إلى تدريب وتأهيل الضباط.