ديشامب: مبابي لا يمر بأفضل أوقاته

2024-11-16 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأكد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب مجدداً، أن عدم ضم كيليان مبابي لقائمة "الديوك" لم يكن بسبب عقوبة تم اتخاذها ضده.وقال ديشامب: "يحق لكل شخص المرور بوقت عصيب. هناك الجانب البدني والنفسي".وأكد ديشامب أن مبابي يريد العودة إلى المنتخب الفرنسي، موضحاً: "لكنني أعتقد أن هذا هو الأفضل له الآن. إنه يمر بلحظة في مسيرته لا يكون فيها في أسعد حالاته".ومنذ انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني، لم يكن موسم مبابي رائعاً، علما أن قائد منتخب فرنسا غاب عن مباراتي الفريق بدوري أمم أوروبا الشهر الماضي حيث كان يتعافى من الإصابة، لكنه منذ ذلك الحين أصبح عنصراً أساسياً مع الريال مجدداً.بالإضافة إلى ذلك، ربطت تقارير إعلامية مبابي بقضية اغتصاب في السويد، ونفى اللاعب أي صلة بالقضية ووصف التقارير بأنها "أخبار كاذبة".وقالت ماري أليكس كانو برنارد محامية مبابي لقناة "تي إف 1" مؤخراً، إن اللاعب "يعلم أنه ليس لديه أي شيء يلوم نفسه عليه على الإطلاق"، مشيرة إلى أنه سيرفع دعوى بتهمة التشهير.المصدر : سكاي نيوز