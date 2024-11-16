خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 3 دولارات

2024-11-16 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل خسائر أسبوعية للخامين (برنت وغرب تكساس).

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 11 سنتا ليصل الى 66.66 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3.9 دولارات بما يعادل 4.43‎%

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 11 سنتا ليصل الى 69.81 دولارا، وسجل خسائر اسبوعية ايضا بلغت 3.9 دولارات او ما يعادل 4.24%‎.

كما سجل النفط العالمي خسائر أسبوعية وسط مخاوف من تراجع الطلب.

و سجل خام برنت خسائر أسبوعية بنسبة 3.8% ،فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائر اسبوعية ايضا بنسبة 4.77% .