2024-11-16 09:36:04 - المصدر: ايشان

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها نشرته اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مقبل على شرق أوسط جديد مختلف جذرياً عن الشكل الذي شاهده خلال ولايته الأولى. وأكد التقرير أن إدارة ترامب الثانية قد تحمل إشارات أكثر اختلاطاً على المنطقة، بسبب تعيينات ترامب الأخيرة لأعضاء حكومته. وسلطت الصحيفة الضوء على مرشحه […]

ظهرت المقالة نيويورك تايمز: ترامب مقبل على “شرق أوسط” مختلف عما شاهده في ولايته الأولى أولاً على ايشان.



