2024-11-16 09:36:04 - المصدر: ايشان

قالت إيطاليا إن قذيفة مدفعية سقطت على قاعدة للقوة الإيطالية في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، فيما وعدت إسرائيل بالتحقيق في الأمر. وجاء في بيان إيطالي أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني تحدث إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر واحتج على الهجمات الإسرائيلية على أفرادها وبنيتها التحتية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في […]

ظهرت المقالة إيطاليا تحتج: هجمات إسرائيلية استهدفت قاعدة لنا ضمن “اليونيفيل” جنوب لبنان أولاً على ايشان.



