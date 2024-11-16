مصرع واصابة 10 اشخاص بسلسلة حوادث سير على طريق كركوك- بغداد

2024-11-16 10:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، مصرع واصابة 10 اشخاص على طريق كركوك- بغداد شمالي الحافظة.

وقال مدير اعلام الدائرة، فارس العزاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 8 اخرين في سلسلة حوادث سير على طريق كركوك- بغداد شمالي ديالى خلال الساعات الماضية".

وأضاف ان "السرعة العالية والتجاوز الخاطئ اهم الأسباب في وقوع الحوادث"، مؤكدا ان "طريق كركوك- بغداد المار بالجزء الشمالي من ديالى يحصد قرابة 50% من ضحايا حوادث الطرق على مستوى المحافظة سنويا بسبب ارتفاع معدلاتها".

وأشار الى ان "حوادث السير تشكل اهم عوامل الضغط المباشرة على ردهات الطوارئ في مستشفيات ديالى بشكل عام منذ سنوات لكن الوضع في الأشهر الأخيرة وصل الى مرحلة تثير القلق مع تنامي معدلات الحوادث بشكل اكبر".

وكان مصدر طبي افاد، امس الجمعة بمصرع واصابة خمسة جنود في حادث سير مروع قرب ناحية العظيم شمالي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جندياً لقي مصرعه فيما أصيب أربعة آخرون بينهم حالتان حرجة، في حادث سير مروع على طريق كركوك- بغداد قرب ناحية العظيم شمال ديالى".