وزير الصحة يوجه بتوفير احتياجات مستشفى الكرامة لتعزيز الخدمات الطبية

2024-11-16 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، بتوسيع خدمات مستشفى الكرامة التعليمي في بغداد وتحسين أداء أقسامها الطبية.وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، تفقد مستشفى الكرامة التعليمي في بغداد، واطلع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في طوارئ المستشفى وكافة أقسامه وردهاته، بما في ذلك مركز الديلزة".وأضاف البيان، أن "الوزير التقى بالملاكات الطبية والصحية وكافة العاملين في المستشفى، واستمع إلى احتياجاتهم"، مؤكدا "ضرورة تلبيتها بما يخدم العمل الطبي في المستشفى".وحث الحسناوي الملاكات الصحية على "بذل أقصى جهودهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين".ووجه الوزير "بتوفير الاحتياجات اللازمة لتعزيز العمل في صالات العمليات، والعيادات الاستشارية، والعناية المركزة، والمختبرات، وأقسام النسائية والأطفال، والأشعة، والسونار، ومركز الديلزة، وأقسام أمراض الدم (الثلاسيميا)، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين".