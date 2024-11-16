2024-11-16 11:25:02 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصر حسنأعلنت مديرية إحصاء أربيل، اليوم السبت، عن إتمام تدريب 300 عداد استعداداً للمرحلة المقبلة من التعداد السكاني، مشيرة إلى أن العدادين سيباشرون اليوم في زيارة المنازل داخل الأحياء السكنية بالمحافظة لتعبئة الاستمارة العائلية.وقال مدير إحصاء أربيل، الدكتور دلزار حمة صالح، خلال مؤتمر صحفي، بحضور مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "لقد أنجزنا المرحلة الأخيرة من تدريب 300 عدّاد في محافظة أربيل، حيث استمر التدريب لمدة ثلاثة أيام متواصلة"، منوهاً بأن "العدادين سيبدؤون اليوم في زيارة المنازل لتعبئة الاستمارة العائلية التي تحتوي على مجموعة من الأسئلة، وستستمر هذه الحملة حتى نهاية يوم 19 من الشهر الحالي".وأشار إلى، أنه "سيتم فرض حظر للتجوال في يومي 20 و21 من الشهر الحالي، حيث سيقوم العدادون بزيارة المنازل مجدداَ للتأكد من صحة المعلومات المدونة أو لتسجيل أي تغييرات طرأت على الوضع العائلي خلال تلك الفترة، وسيتم تثبيت تلك المعلومات بدقة زمنية".ودعا المواطنين في أربيل إلى "التعاون مع فرق التعداد، وفتح منازلهم أمامهم للإجابة على الأسئلة، مؤكداً "أهمية المشاركة في هذه العملية الوطنية".