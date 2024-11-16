رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الدوري لفريق الجهد الخدمي والهندسي

2024-11-16 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الاجتماع الدوري لفريق الجهد الخدمي والهندسي.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "السوداني ترأس الاجتماع الدوري لفريق الجهد الخدمي والهندسي".