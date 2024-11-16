2024-11-16 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، ضبط عصابة لتزوير التذاكر في ملعب البصرة الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "أثناء دخول الجماهير إلى ملعب البصرة الدولي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الأردني، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة البصرة من القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم 159 بطاقة دخول مزورة، فضلاً عن مبالغ مالية".

واضافت انه "بعد التحقيق معهم أفاد المتهمون بأن صاحب شركة للسياحة والسفر هو المسؤول عن بيع هذه البطاقات لهم بحكم مسؤوليتهم عن رابطة مشجعين".

وتابعت انه "تم تشكيل فريق عمل أمني لاستدراج المتهم بالتعاون مع الشركة المنظمة للمباراة، والقبض عليه برفقة متهمين آخرين، وخلال التحقيقات اعترف المتهم الرئيس بقيامه بتزوير وبيع ما يقارب 450 بطاقة".