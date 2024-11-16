بعد المباراة بيومين.. شرطة البصرة تعلن ضبط شبكة لتزوير بطاقات دخول ملعب جذع النخلة

2024-11-16 11:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شرطة البصرة، يوم السبت، ضبط شبكة لتزوير بطاقات دخول ملعب جذع النخلة لمباراة العراق والاردن لكرة القدم التي أقيمت يوم الخميس الماضي.

وقالت في بيان لها اليوم، إنه أثناء دخول الجماهير إلى ملعب البصرة الدولي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الأردني، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة البصرة من القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم 159 بطاقة دخول مزورة، فضلاً عن مبالغ مالية.

وأضافت، بعد التحقيق معهم أفاد المتهمون بأن صاحب شركة للسياحة والسفر هو المسؤول عن بيع هذه البطاقات لهم بحكم مسؤوليتهم عن رابطة مشجعين.

وأشارت إلى تشكيل فريق عمل أمني لاستدراج المتهم بالتعاون مع الشركة المنظمة للمباراة، والقبض عليه برفقة متهمين آخرين، وخلال التحقيقات اعترف المتهم الرئيس بقيامه بتزوير وبيع ما يقارب 450 بطاقة.