2024-11-16 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي ان هناك عشرات الالاف من العمالة الاجنبية الموجودة في محافظة البصرة بشكل غير قانوني (لايملكون إجازات عمل، وغير مسجلين بالضمان الاجتماعي)، متوعداً بتحميل دوائر العمل كافة المسؤولية في حالة التلكؤ .

واوضح السيد الاسدي في اجتماع عقده مع مسؤولي اقسام الوزارة في محافظة البصرة يوم السبت الموافق 16-11-2024 جملة اجراءات اتخذتها الوزارة منها:

* الوزارة ستعلن قريبا الدفعة الثانية من مستفيدي الحماية الاجتماعية الذين تم تحويلهم على سلك الشرطة والبالغة 8 آلاف، وذلك في حال وصولها من وزارة الداخلية.

* نبارك لعوائل المستفيدين الذين تم تحويلهم الى وزارة الداخلية بعد تخرج الدفعة الاولى البالغة اكثر من 12 الف مستفيد.

* عدد الاسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية في محافظة البصرة بلغ اكثر من 150 الف اسرة.

* نحن بصدد اكمال اجراءات اكثر من 7 آلاف اسرة من ذوي الاعاقة والايتام واطفال السكري ضمن الوجبة الاخيرة البالغة 62 ألف اسرة. *

* اطلقنا حملة لصيانة اقسام الحماية الاجتماعية كافة ومنها فرع الحماية في البصرة.

* عدد المستفيدين الذين تم اخراجهم من الحماية الاجتماعية الى القطاع الخاص من خلال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بلغ اكثر من 7 آلاف مستفيد.

* بالتعاون مع الوزارت المختلفة تم تحويل 4 آلاف اسرة من الحماية الاجتماعية الى وزارة التربية ومجلس الخدمة الاتحادي.

* سنطلق بحث اجتماعي موسع للمشمولين باعانة الحماية الاجتماعية كافة وفق مخرجات المسح الاقتصادي الاجتماعي الجديد.

* نبارك وندعم اجراءات وزارة التخطيط في مجال التعداد السكاني الذي سينعكس ايجاباً على اجراءات هيئة الحماية الاجتماعية.

* اجراءات حكومة الخدمة الوطنية ساهمت بانخفاض نسبة الفقر من 22 ‎%‎ الى 16.5‎ ‎%‎ والذي سينعكس على اجراءاتنا في معالجة الفقر متعدد الابعاد.